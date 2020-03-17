Синоптики рассказали, когда можно менять резину на автомобиле

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал об изменениях погоды в Москве, а также отметил, что менять резину на автомобиле с зимней на летнюю можно будет «недели через три».

«Ближайшие несколько дней будет тепло. Сегодня, 17 марта, температура повысилась до 9 °С. Погода исключительно ясная. В среду и четверг погодные условия существенно не изменятся. Ночные температуры от 0 до +5 °С, дневные +5…+10 °С. Завтра осадки маловероятны, в четверг возможен небольшой дождь. Ближе к выходным ситуация будет меняться, пройдёт холодный фронт», — рассказал синоптик.

По словам Тишковца, волна похолодания «ждёт москвичей в выходные, среднесуточную температуру прибьёт к околонулевым значениям».

«Это будет последняя волна холода, после чего среднесуточная температура уйдёт в сторону устойчивого перехода через ноль в положительные значения. Со вторника наступление весны пойдёт по всем фронтам. Недели через три можно будет менять резину на автомобиле с зимнего на летний вариант. Помёрзнуть нам осталось ещё неделю», — заключил он.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве во вторник, 17 марта, ожидается до +5 °С.