В Москве вручили театральную премию «Гвоздь сезона»

В театральном центре «На Страстном» вручили премию «Гвоздь сезона» за самые успешные театральные премьеры.

Как сообщает ОТР, в этом году «Маленький хрустальный гвоздь» получили четыре постановки.

«Мы отсмотрели огромное количество спектаклей. Думаю, всё лучшее, что было показано московскими театрами в течение сезона или целого года, мы смотрели. Потом собирались на своих заседаниях, обсуждали, и споры были довольно оживлённые», — отметил председатель экспертного совета премии Андрей Волчанский.

Гран-при конкурса — «Большой хрустальный гвоздь» — получила Студия театрального искусства за постановку «Один день в Макондо».

Отмечается также, что церемонию награждения организаторы стилизовали под компьютерную игру.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге пройдёт театральный фестиваль «Встречи в России» стран СНГ и Балтии.