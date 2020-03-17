В Москве вручили театральную премию «Гвоздь сезона»

Короткая ссылка
В театральном центре «На Страстном» вручили премию «Гвоздь сезона» за самые успешные театральные премьеры.
В Москве вручили театральную премию «Гвоздь сезона»
  • © nastrastnom.ru

Как сообщает ОТР, в этом году «Маленький хрустальный гвоздь» получили четыре постановки.

«Мы отсмотрели огромное количество спектаклей. Думаю, всё лучшее, что было показано московскими театрами в течение сезона или целого года, мы смотрели. Потом собирались на своих заседаниях, обсуждали, и споры были довольно оживлённые», — отметил председатель экспертного совета премии Андрей Волчанский.

Гран-при конкурса — «Большой хрустальный гвоздь» — получила Студия театрального искусства за постановку «Один день в Макондо». 

Отмечается также, что церемонию награждения организаторы стилизовали под компьютерную игру.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге пройдёт театральный фестиваль «Встречи в России» стран СНГ и Балтии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить