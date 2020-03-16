Создатель Венецианской архитектурной биеннале скончался от коронавируса
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Витторио Греготти считается одним из основоположников современной итальянской архитектуры. Сам он называл себя неорационалистом. Об этом направлении он писал в своей книге «Территория архитектуры», опубликованной в 1966 году.
Греготти принимал участие в создании более полутора тысяч проектов, которые впоследствии были реализованы по всему миру. В числе самых известных — миланский театр Арчимбольди, культурный центр Белем, расположенный в Лиссабоне, Большой театр Прованса во Франции, стадион «Марасси» в Генуе и другие. Кроме того, в 1980-е годы он стал одним из создателей Венецианской архитектурной биеннале.