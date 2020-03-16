Создатель Венецианской архитектурной биеннале скончался от коронавируса

В Милане в возрасте 92 лет скончался от коронавируса известный итальянский архитектор Витторио Греготти, сообщает la Repubblica.

Витторио Греготти считается одним из основоположников современной итальянской архитектуры. Сам он называл себя неорационалистом. Об этом направлении он писал в своей книге «Территория архитектуры», опубликованной в 1966 году.

Греготти принимал участие в создании более полутора тысяч проектов, которые впоследствии были реализованы по всему миру. В числе самых известных — миланский театр Арчимбольди, культурный центр Белем, расположенный в Лиссабоне, Большой театр Прованса во Франции, стадион «Марасси» в Генуе и другие. Кроме того, в 1980-е годы он стал одним из создателей Венецианской архитектурной биеннале.