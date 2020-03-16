В Челябинской области объявили штормовое предупреждение

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В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.
В Челябинской области объявили штормовое предупреждение
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«Днём 17 марта на территории Челябинской области ожидается сильный ветер с порывами до 17—22 м/с», — заявили в ведомстве.

В управлении автодорог «Южный Урал» рассказали, что готовятся к непогоде с понедельника, 16 марта.

«Со второй половины дня и вечером 16 марта, ночью 17 марта в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный и мокрый снег, на дорогах — гололедица от наката», — уточнили в управлении.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов в беседе с Nation News оценил перспективы погодных аномалий.

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