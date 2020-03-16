Фестиваль «23 дня до Победы» пройдёт с 16 апреля по 9 мая в театрах России

Всероссийский театральный фестиваль «23 дня до Победы» пройдёт с 16 апреля по 9 мая.

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РИА Новости

Об этом сообщает «Утро.ру». Учредитель — Минобороны России. Театры-участники представят спектакли о Великой Отечественной войне. «В рамках фестиваля здание каждого российского театра, принимающего в нём участие, будет украшать символ Победы, логотип фестиваля — пятиконечная звезда», — заявил председатель Союза театральных деятелей, народный артист России Александр Калягин. Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что гастрольный марафон театральных постановок «Огонь Победы» проходит до 29 апреля в Челябинской области.