Фестиваль «23 дня до Победы» пройдёт с 16 апреля по 9 мая в театрах России
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Утро.ру».
Учредитель — Минобороны России. Театры-участники представят спектакли о Великой Отечественной войне.
«В рамках фестиваля здание каждого российского театра, принимающего в нём участие, будет украшать символ Победы, логотип фестиваля — пятиконечная звезда», — заявил председатель Союза театральных деятелей, народный артист России Александр Калягин.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что гастрольный марафон театральных постановок «Огонь Победы» проходит до 29 апреля в Челябинской области.