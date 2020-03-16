Туристы из Перми и Челябинска отправились в 300-километровую экспедицию по Уралу

Четыре туриста из Перми и Челябинска отправились в 300-километровый лыжный маршрут по Северному и Приполярному Уралу.

Об этом сообщает properm.ru.

Они стартовали в нацпарке «Югыд-Ва». Им предстоит провести в горах 20 дней, совершить восхождения на горы Тельпосиз (1619 м), Неройка (1645 м) и Сабля (1497 м).

«Прошедший зимний сезон лыжники тренировались: выходили в частые лыжные походы выходного дня с упором на отладку работы с новым для участников снаряжением и оптимизацию решения бытовых вопросов при установке и снятии лагеря», — заявил сын одного из участников Алексей Яковлев.

Ранее врач Григорий Конев рассказал argumenti.ru, как проводить зимние каникулы с пользой для здоровья. По его словам, прогулки, посещение праздничных мероприятий, катание на санках и лыжах позволяют сбросить стресс и зарядиться положительными эмоциями.