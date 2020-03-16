В московских парках открылись бесплатные фотовыставки

В восьми парках Москвы открылись бесплатные тематические фотовыставки.

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства города, парк «Музеон» подготовил специальную экспозицию к 200-летию открытия Антарктиды.

Сад «Эрмитаж» пригласил посетить выставку «Путешествуйте дома. Эта настоящая Россия».

В Воронцовском парке в рамках экспозиции «Усадьба Воронцово: история и архитектура» представлены уникальные архивные фотографии парка.

На центральной площади парка «Кузьминки» можно посетить выставку «Отдых в Кузьминках», а в парке «Северное Тушино» — выставку «Птицы наших парков».

В Бабушкинском парке открыта экспозиция «Воительницы» , посвящённая подвигам Жанны д'Арк, княгини Ольги, графини Данбар, а в Таганском парке — «Таганка, славься! Смейся! Плачь! Кричи!» о жизни и творчестве Владимира Высоцкого.

Ранее телеканал «360» сообщал, что экспозицию «Шагал: между небом и землей» в подмосковном музее «Новый Иерусалим» посетили более 103 тыс. человек за 3,5 месяца.