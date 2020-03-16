Синоптики предупредили о температурных аномалиях в России
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По его словам, в ближайшее время 20-градусное тепло в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и на западе Ставрополья сменится заморозками, при этом температура всё равно будет выше нормы.
«Ещё невероятно тёплая погода будет на следующей рабочей неделе в Новосибирске, Омске, Томске и даже Красноярске», — цитирует Вильфанда РИА Новости.
Так, днём там прогнозируется +4...+10 °С, что превышает климатическую норму на 15 градусов.
По данным синоптиков, неспокойная погода будет на Камчатке, где скорость ветра может достигать 30 м/с и более.
Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник, 16 марта, ожидается до +4 °С.