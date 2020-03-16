Синоптики предупредили о температурных аномалиях в России

Жителей ряда российских регионов ожидает резкий перепад температур, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в ближайшее время 20-градусное тепло в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и на западе Ставрополья сменится заморозками, при этом температура всё равно будет выше нормы.

«Ещё невероятно тёплая погода будет на следующей рабочей неделе в Новосибирске, Омске, Томске и даже Красноярске», — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Так, днём там прогнозируется +4...+10 °С, что превышает климатическую норму на 15 градусов.

По данным синоптиков, неспокойная погода будет на Камчатке, где скорость ветра может достигать 30 м/с и более.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник, 16 марта, ожидается до +4 °С.