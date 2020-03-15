В Пятигорске открыли памятник Сергею Михалкову

В Пятигорске открыли памятник писателю, драматургу, военному корреспонденту Сергею Михалкову.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сайт городской администрации.

Памятник — точная копия монумента, установленного на Поварской улице в Москве. Инициатор установки — Российский фонд культуры.

«На прекрасных стихах Сергея Михалкова мы выросли. Словами гимнов Советского Союза и России мы гордимся. Так писать мог лишь человек, который искренне любит свою Родину, способный передать эту любовь каждому», — заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

На церемонии открытия присутствовали сын писателя Никита Михалков, внук Егор Кончаловский, а также советник председателя Российского фонда культуры Юлия Субботина-Михалкова.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге открыли бюст архитектора и реставратора Николая Белехова.