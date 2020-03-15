Улицкая рассказала о книгах для прочтения во время карантина по коронавирусу

Писательница Людмила Улицкая рассказала, что советует прочитать во время карантина по коронавирусу.

«Я мало читаю современной литературы. Сегодня с удовольствием и с улыбкой перечитала «Пир во время чумы» Пушкина», — заявила она в беседе с Nation News.

Улицкая перечислила книги, которые читает в последнее время. Это стихи Николая Заболоцкого, «Yo. Мемуары» Сергея Эйзенштейна, «Золотое житьё» Всеволода Задерацкого.

«И последнее — недавно вышедшая книга «Страшные стихи», собрал Дмитрий Быков, один из сегодняшних великих знатоков поэзии», — добавила она.

По её словам, главная рекомендация состоит в том, чтобы прочесть то, что давно собирались, но никак не доходили руки.

Как считает Улицкая, наступил подходящий момент для вдумчивого чтения, на которое обычно не хватает времени у тех, кто привык читать в дороге.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.