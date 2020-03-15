Умер Дженезис Пи-Орридж
- © Dais Records / youtube.com
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление семьи покойного.
Последние два года английский музыкант боролся с лейкемией.
В 1969-м Пи-Орридж создал перформанс-группу C.O.U.M. Transmission, которая позднее переросла в музыкальный проект Throbbing Gristle.
В 1976 году он создал независимый лейбл звукозаписи Industrial Records.
В 1981 году Пи-Орридж основал самый известный свой коллектив Psychic TV, последние концерты группа сыграла в 2018 году.