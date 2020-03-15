Умер Дженезис Пи-Орридж

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Музыкант, один из основателей индастриала, лидер проекта Psychic TV Дженезис Пи-Орридж умер в возрасте 70 лет.
Умер Дженезис Пи-Орридж
  • © Dais Records / youtube.com

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление семьи покойного.

Последние два года английский музыкант боролся с лейкемией.

В 1969-м Пи-Орридж создал перформанс-группу C.O.U.M. Transmission, которая позднее переросла в музыкальный проект Throbbing Gristle.

В 1976 году он создал независимый лейбл звукозаписи Industrial Records.

В 1981 году Пи-Орридж основал самый известный свой коллектив Psychic TV, последние концерты группа сыграла в 2018 году.

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