В РАН объяснили сильный ветер в Москве

Заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов прокомментировал сильный ветер в Москве.

«Нынешние погодные условия в середине марта похожи, скорее, на конец апреля — начало мая. Зимой, когда у нас была температура порядка нуля — небольшой плюс, над Баренцевом морем тоже был плюс, сильные контрасты температур не возникали, и это не приводило к каким-то сильным эксцессам в виде порывистых ветров, шквалов», — заявил он в беседе с агентством городских новостей «Москва».

По его словам, теперь над сушей потеплело и стабильно неделю температура держится в районе +10 ˚С в Московском регионе, а на севере ещё холодно. Поэтому, пояснил эксперт, когда крупный циклон зачерпнул холодные воздушные массы с севера и они пришли сюда, создался температурный контраст, который приводит к сильным шквалистым ветрам.

«В целом порывистый шквалистый ветер случается в Москве, но, как правило, это чаще происходит всё-таки в мае — начале июня, когда достигается максимальный контраст температур между Московским регионом и теми регионами, откуда к нам приходят воздушные массы», — рассказал Семёнов.

Как отметил эксперт, в этот раз март оказался как конец апреля, поэтому, вероятно, это связано с такой тёплой зимой и весной.

Ранее МЧС предупредило о сильном ветре в Московском регионе.

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