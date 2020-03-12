Спасатели предупредили об усилении ветра до 23 м/с в Татарстане

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Татарстане в пятницу, 13 марта.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Согласно прогнозу, днём и вечером ожидается юго-западный ветер с порывами до 18—23 м/с. Сильный ветер (до 20 м/с) сохранится и в ночь на 14 марта.

Также стало известно, что в Ульяновской области объявили «жёлтый» уровень опасности. Утром и вечером 13 марта в большинстве районов прогнозируется усиление юго-западного ветра, порывы — до 16—21 м/с, передаёт mosaica.ru со ссылкой на Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

10 марта сообщалось, что на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение.