Московский зоопарк продлевает работу на час с 13 марта

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Московский зоопарк продлевает работу на час с пятницы, 13 марта. Теперь он будет открыт до 19:00.
Московский зоопарк продлевает работу на час с 13 марта
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Удлинение режима работы вызвано тем, что весна пришла раньше, установился устойчивый плюс, оживились многие обитатели зоопарка», — заявили в зоосаде.

Кроме того, с 13 марта будет открыт дополнительный вход — с Большой Грузинской улицы, дом 1, строение 103.

«Дополнительный вход традиционно открывают для удобства гостей зоопарка после установления тёплой погоды», — напомнили в зоосаде.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Московском зоопарке родились птенцы пингвинов Гумбольдта.

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