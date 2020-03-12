Московский зоопарк продлевает работу на час с 13 марта

Московский зоопарк продлевает работу на час с пятницы, 13 марта. Теперь он будет открыт до 19:00.

РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru. «Удлинение режима работы вызвано тем, что весна пришла раньше, установился устойчивый плюс, оживились многие обитатели зоопарка», — заявили в зоосаде. Кроме того, с 13 марта будет открыт дополнительный вход — с Большой Грузинской улицы, дом 1, строение 103. «Дополнительный вход традиционно открывают для удобства гостей зоопарка после установления тёплой погоды», — напомнили в зоосаде. Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Московском зоопарке родились птенцы пингвинов Гумбольдта.