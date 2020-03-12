В Кремлёвском дворце прокомментировали вероятность отмены представлений
- © Официальный сайт Мэра Москвы
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу учреждения.
«Никаких отмен у нас нет. Всё, что у нас в текущем репертуаре присутствует, проходит согласно афише. То есть мы ничего не отменяем, повода паниковать и сдавать билеты нет», — пояснили в пресс-службе.
Представители учреждения также отметили, что в здании усилена санитарная обработка всех поверхностей, а службы клининга переведены на повышенный уровень работ.
Кроме того, отмечается, что в связи с запретом проведения массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек руководство Государственного Кремлёвского дворца регулирует продажи билетов, чтобы оставаться в рамках заявленной квоты.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске в связи с распространением коронавируса отменили массовые мероприятия.