В Кремлёвском дворце прокомментировали вероятность отмены представлений

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В Государственном Кремлёвском дворце в связи с пандемией коронавируса не планируют отменять представления.
В Кремлёвском дворце прокомментировали вероятность отмены представлений
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«Никаких отмен у нас нет. Всё, что у нас в текущем репертуаре присутствует, проходит согласно афише. То есть мы ничего не отменяем, повода паниковать и сдавать билеты нет», — пояснили в пресс-службе.

Представители учреждения также отметили, что в здании усилена санитарная обработка всех поверхностей, а службы клининга переведены на повышенный уровень работ.

Кроме того, отмечается, что в связи с запретом проведения массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек руководство Государственного Кремлёвского дворца регулирует продажи билетов, чтобы оставаться в рамках заявленной квоты. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске в связи с распространением коронавируса отменили массовые мероприятия.

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