RTД показал первый выпуск шоу с пятикратным лауреатом «Эмми» Деннисом Миллером
- Reuters
В ходе беседы с ведущим Деннисом Миллером Данэм рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются стендап-комики, самом большом риске — кукольной пародии на террориста, — попытках пробиться на «Вечернее шоу Джонни Красона» и связанных с ними многочисленных провалах.
«Отказ за отказом на протяжении нескольких лет. А почему? «Для шоу Джонни это недостаточно смешно. Чтобы там выступать, нужно быть смешным», — подчеркнул Данэм.
Кроме того, чревовещатель вспомнил, как пришёл в профессию.
«В третьем классе у меня появилась первая кукла, так всё и началось. Расти и заниматься этим было любопытно, потому что сперва всё сводилось примерно к таким возгласам: «Ой, какой милый малыш-чревовещатель!». Публика смеялась охотно. Ко времени, когда я пошёл в колледж, люди уже перестали умиляться», — отметил артист.
Полную версию интервью на русском языке смотрите на RTД.
Деннис Миллер — американский актёр, комментатор, комик и пятикратный обладатель премии «Эмми». Новые эпизоды программы Dennis Miller + one будут выходить каждую неделю по понедельникам и средам.