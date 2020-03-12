RTД показал первый выпуск шоу с пятикратным лауреатом «Эмми» Деннисом Миллером

Телеканал RTД показал дебютный выпуск проекта RT America Dennis Miller + one. Первым гостем нового интервью-шоу стал комик и чревовещатель Джефф Данэм.

В ходе беседы с ведущим Деннисом Миллером Данэм рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются стендап-комики, самом большом риске — кукольной пародии на террориста, — попытках пробиться на «Вечернее шоу Джонни Красона» и связанных с ними многочисленных провалах.

«Отказ за отказом на протяжении нескольких лет. А почему? «Для шоу Джонни это недостаточно смешно. Чтобы там выступать, нужно быть смешным», — подчеркнул Данэм.

Кроме того, чревовещатель вспомнил, как пришёл в профессию.

«В третьем классе у меня появилась первая кукла, так всё и началось. Расти и заниматься этим было любопытно, потому что сперва всё сводилось примерно к таким возгласам: «Ой, какой милый малыш-чревовещатель!». Публика смеялась охотно. Ко времени, когда я пошёл в колледж, люди уже перестали умиляться», — отметил артист.

Полную версию интервью на русском языке смотрите на RTД.

Деннис Миллер — американский актёр, комментатор, комик и пятикратный обладатель премии «Эмми». Новые эпизоды программы Dennis Miller + one будут выходить каждую неделю по понедельникам и средам.