В Москве покажут мультфильмы режиссёра Юрия Бутырина

Сеть городских кинотеатров «Москино» бесплатно покажет мультфильмы советского режиссёра Юрия Бутырина к 90-летию со дня его рождения.

Как сообщает сайт «Москва 24», посетить ретроспективу из пяти фильмов, вышедших с 1968 по 1989 год, можно будет с 20 по 25 марта.

Портал мэра и правительства Москвы уточняет, что показы пройдут в десяти кинотеатрах: «Молодёжном», «Туле», «Юности», «Полёте», «Искре», «Вымпеле», «Спутнике», «Сатурне», «Берёзке» и «Салюте».

Зрителям будут представлены мультфильмы «Малыш и Карлсон» (1968), «Карлсон вернулся» (1970), «По дороге с облаками», «Подарок для слона» и «Большой Ух».

В декабре Inforeactor сообщало, что в продолжении мультфильма про Умку «Колыбельную медведицы» исполнит народная артистка России Лариса Долина.