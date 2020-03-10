Сезон фонтанов в «Петергофе» откроется 25 апреля

Новый сезон фонтанов в государственном музее-заповеднике «Петергоф» откроется 25 апреля.

Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу музея, в этот день заработают почти все фонтаны заповедника, за исключением двух находящихся на плановой реставрации — «Солнце» и «Тритон».

«Вне программы будут только эти два фонтана, поскольку они находятся в реставрационной зоне. В этот день мы просто откроем сезон, по традиции в 11:00 пройдёт запуск Большого каскада под музыку Рейнгольда Глиэра. Весенний праздник фонтанов состоится в середине мая», — отметили в «Петергофе».

В мае 2019 года Inforeactor опубликовал результаты опроса, согласно которым 30% респондентов назвали «Петергоф» любимым музеем.