В Бурятии заявили об учреждении госпремии за вклад в развитие театра

В Бурятии будут присуждать ежегодную государственную премию за вклад в развитие театрального искусства в размере 300 тыс. рублей.

Как сообщают vesti.ru, соответствующий законопроект был выдвинут Министерством культуры республики, а 5 марта в рамках сессии Народного хурала он был одобрен и принят к исполнению.

По словам министра культуры Соелмы Дагаевой, госпремию будут присуждать физическим лицам, артистическому и художественному персоналу за существенный вклад в развитие профессионального театрального искусства в Бурятии.

«Наши театральные коллективы всегда достойно представляли Бурятию на различных федеральных конкурсах и фестивалях. В этом смысле мы всегда на передовой. Поэтому считаем, что для наших театралов премия станет справедливой наградой», — отметила министр культуры Бурятии.

Уточняется, что госпремию планируют присуждать ежегодно, начиная с 2020 года.

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