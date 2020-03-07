В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 7 марта. Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, столбик термометра поднялся до +11 °С.

«Сегодня в 14:00 температура воздуха в Москве, на метеостанции ВДНХ, достигла +11 °С. Таким образом, на 2 °С был превышен прежний суточный рекорд максимальной температуры этого дня, установленный в 2002 году», говорится в сообщении на сайте «Метеовести».

Уточняется, что этот день стал самым тёплым с начала 2020 года в Москве, а также впервые в этом году столбик термометра в столице смог подняться выше +10 °С.

Ранее иммунолог, врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с НСН оценила влияние тёплой погоды на здоровье.