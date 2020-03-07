Американское издательство отказалось публиковать мемуары Вуди Аллена

Издательский дом Hachette Book Group не станет публиковать мемуары известного американского режиссёра Вуди Аллена.

Об этом сообщается в официальном заявлении издательства в Twitter.

Мемуары Аллена A Propos of Nothing планировались к публикации в апреле 2020-го, однако после критики журналиста Ронана Фэрроу — сына Вуди Аллена и автора статей о Харви Вайнштейне — издательство приняло решение не выпускать книгу в печать и вернуть авторские права.

Редакция отметила, что решение об отмене публикации книги было «трудным».

«В HBG мы очень серьёзно воспринимаем наши отношения с авторами и не отменяем книги легко. Мы публиковали и продолжаем публиковать множество сложных книг. Как издатели мы стараемся, чтобы каждый день в нашей работе различные голоса и конфликтующие точки зрения могли быть услышаны», — подчеркнули авторы заявления.

Как ранее сообщалось в The New York Times, четыре крупных издательства уже отказывались публиковать мемуары Вуди Аллена. Кроме того, в 2017 году сотрудничество с известным постановщиком прекратила студия Amazon, которая готовила к выпуску новый фильм режиссёра — «Дождливый день в Нью-Йорке». Это произошло после того, как Дилан Фэрроу — приёмная дочь Вуди Аллена и актрисы Мии Фэрроу — опубликовала открытое письмо в Los Angeles Times. Девушка посетовала на то, что ещё в 1992 она обвинила приёмного отца в изнасиловании, но дело так и не было заведено, а репутация режиссёра не пострадала.

Скандал разгорелся на фоне того, как осенью 2017-го десятки женщин обвинили продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах и основали движение #MeToo, призванное защищать жертв сексуального насилия.