Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у Вануату в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Вануату в Тихом океане. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Reuters

Очаг землетрясение залегал на глубине 10 км, эпицентр располагался в 53 км от города Порт-Вила. Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло на северо-востоке Мексики, недалеко от границы с Соединёнными Штатами.