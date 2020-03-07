Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у Вануату в Тихом океане
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Вануату в Тихом океане. Об этом сообщает Геологическая служба США.
- Reuters
Очаг землетрясение залегал на глубине 10 км, эпицентр располагался в 53 км от города Порт-Вила.
Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло на северо-востоке Мексики, недалеко от границы с Соединёнными Штатами.
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