Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актёром в Пулкове

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Супруга актёра Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что артиста не пустили в самолёт, летевший в Ригу.
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актёром в Пулкове
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Она назвала своего мужа великолепным артистом. По её словам, у него такой актёрский талант, что все поверили, что он пьян.

«Вот он решил так всех повеселить, и вы даже повелись на это», — сказала Кругликова телеканалу «360».

Ранее СМИ сообщили, что 6 марта Ефремова не пустили в Санкт-Петербурге на борт, так как он якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечалось, что штраф выписывать не стали, поскольку дебош он не устраивал.

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