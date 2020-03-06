Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актёром в Пулкове

Супруга актёра Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что артиста не пустили в самолёт, летевший в Ригу.

Она назвала своего мужа великолепным артистом. По её словам, у него такой актёрский талант, что все поверили, что он пьян.

«Вот он решил так всех повеселить, и вы даже повелись на это», — сказала Кругликова телеканалу «360».

Ранее СМИ сообщили, что 6 марта Ефремова не пустили в Санкт-Петербурге на борт, так как он якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечалось, что штраф выписывать не стали, поскольку дебош он не устраивал.