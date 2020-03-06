Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актёром в Пулкове
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- РИА Новости
Она назвала своего мужа великолепным артистом. По её словам, у него такой актёрский талант, что все поверили, что он пьян.
«Вот он решил так всех повеселить, и вы даже повелись на это», — сказала Кругликова телеканалу «360».
Ранее СМИ сообщили, что 6 марта Ефремова не пустили в Санкт-Петербурге на борт, так как он якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.
Отмечалось, что штраф выписывать не стали, поскольку дебош он не устраивал.