Спасатели предупредили об усилении ветра до 21 м/с на юге Тюменской области

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в субботу, 7 марта, на юге Тюменской области.

Об этом сообщает Nashgorod.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Ожидается облачная погода. Днём возможно усиление западного ветра до 8—13 м/с. Возможны порывы до 21 м/с, метель.

В Тюмени ухудшение погоды прогнозируется в воскресенье, 8 марта. Температура воздуха поднимется с -6 до 0 °С. Ожидается метель и до 2 мм осадков.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе объявили штормовое предупреждение.