В Самаре исполнили Седьмую симфонию Шостаковича

В Самарском академическом театре оперы и балета исполнили Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича.

Об этом сообщает sova.info.

«Эта великая симфония была закончена в Куйбышеве, отрепетирована здесь, на втором этаже Дворца культуры, здесь же впервые и прозвучала», — заявил писатель и краевед Борис Кожин.

Со своей стороны, художественный руководитель и главный дирижёр театра Евгений Хохлов отметил, что, помимо постоянных участников коллектива, на сцену вышли несколько приглашённых музыкантов из Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы.

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