Даниэль Боавентура выступит 12 марта в Москве

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Певец и актёр Даниэль Боавентура выступит 12 марта в Московском международном Доме музыки.
Даниэль Боавентура выступит 12 марта в Москве
  • © Fotoarena/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Утро.ру».

Он примет участие в программе «Я люблю тебя до слёз» — проекте Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». Дирижёр — Алексей Верещагин.

Будут представлены мировые хиты о любви, а также песни из фильмов и мюзиклов.

Боавентура известен по бразильским версиям «Чикаго», «Моей прекрасной леди», «Эвиты» и «Питера Пэна». В 2009 году он выпустил свой первый диск Songs 4 U.

Ранее kp.ru сообщало, что Земфира примет участие в фестивале «Рок над Волгой» в Самаре.

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