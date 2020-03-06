Стала известна дата выхода сериала «Колл-центр»

Премьера психологического триллера «Колл-центр» состоится 23 марта на канале ТНТ и платформе PREMIER, сообщает пресс-служба телеканала.

«23 марта на ТНТ состоится премьера одного из самых долгожданных сериалов сезона — психологического триллера «Колл-центр» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Сериал будет выходить в линейке «Сделано PREMIER» с понедельника по четверг», — рассказали в пресс-службе.

По сюжету сотрудников колл-центра магазина для взрослых берут в заложники неизвестные, представляющиеся «мамой» и «папой». Здание заминировано, взрывной механизм может быть приведён в действие в любой момент, если заложники откажутся выполнять указания злоумышленников.

Режиссёры и сценаристы проекта — Наташа Меркулова и Алексей Чупов. Роли в сериале сыграли Павел Табаков, Юлия Хлынина, Сабина Ахмедова, Владимир Яглыч, Никита Кукушкин и другие. Продюсировали ленту Валерий Федорович и Евгений Никишов.

Проект состоит из восьми эпизодов.