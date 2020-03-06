В Тюменской области стартовал конкурс национальных видеороликов
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Как сообщает портал «Вслух.ру», участником конкурса может стать любой житель региона без возрастных ограничений.
Отмечается, что конкурс проводится по трем номинациям: игровой/художественный видеоролик, анимационный ролик, видеорепортаж/видеоблог.
«Организация конкурса видеороликов — один из способов обратить внимание всех поколений, но главное молодёжи, на историю, культуру, традиции нашей Родины, используя современный формат коммуникаций», — заявил руководитель комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов.
Подведение итогов проекта и награждение победителей состоится в Тюмени 12 июня.
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