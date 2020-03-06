В Тюменской области стартовал конкурс национальных видеороликов

Короткая ссылка
В Тюменской области стартовал приём заявок на конкурс национальных видеороликов «Мы», который впервые проводится в регионе.
В Тюменской области стартовал конкурс национальных видеороликов
  • Pixabay

Как сообщает портал «Вслух.ру», участником конкурса может стать любой житель региона без возрастных ограничений. 

Отмечается, что конкурс проводится по трем номинациям: игровой/художественный видеоролик, анимационный ролик, видеорепортаж/видеоблог.

«Организация конкурса видеороликов — один из способов обратить внимание всех поколений, но главное молодёжи, на историю, культуру, традиции нашей Родины, используя современный формат коммуникаций», — заявил руководитель комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов.

Подведение итогов проекта и награждение победителей состоится в Тюмени 12 июня.

Ранее режиссёр Владимир Хотиненко в беседе с ФАН оценил состояние детско-юношеского кино в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить