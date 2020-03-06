В Москве нашли взломанный сейф рубежа XIX—ХХ веков

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В Басманном районе Москвы найден взломанный сейф, изготовленный на рубеже XIX—XX веков.
В Москве нашли взломанный сейф рубежа XIX—ХХ веков
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Как сообщает сайт «Москва 24», находку обнаружили во время осуществления работ на Московско-Курской железной дороге.

Портал мэра и правительства Москвы уточняет, что найденный шкаф был отмечен маркировкой фирмы «Меллер». 

Как отметил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов, сейфы фирмы «Меллер» очень ценились в начале прошлого века, поскольку производились по особой технологии.

«Сейфовый металл изготовлялся методом горячей ковки с точной подгонкой деталей, что повышало его прочность. Внутри шкафа в верхней части размещался дополнительный металлический ящик с дверкой», — пояснил Емельянов.

Он добавил, что для особой огнестойкости пространство между стальными пластинами стенок сейфа заполнялось уплотнённым асбестом.

Ранее портал Nation News сообщал, что во время раскопок в районе Серебрянической набережной в Москве обнаружили металлический значок дворника XIX века.

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