Российский актёр Максим Лагашкин рассказал об истории создания сериала «Шторм» режиссёра Бориса Хлебникова.

«Сказать, что я рад тому, что «Шторм» случился в моей жизни, это не сказать ничего. А началось всё с того, что режиссёр Борис Хлебников как-то сказал: «Кстати, мы сейчас с Наташей Мещаниновой пишем для вас с Сашей Робаком историю». Я, конечно, обрадовался, потому что с Хлебниковым работать — счастье. У меня и в кино всё стало по-другому складываться после съёмок в его «Аритмии» — как будто второе рождение, второе дыхание», — заявил Лагашкин RT.

Он подчеркнул, что между этим разговором и словом «Мотор» прошло порядка полугода. Съёмки, по словам актёра, несмотря на трудные сцены проходили легко, а с Анной Михалковой, Анной Котовой и Александром Робаком ему работалось более чем комфортно.

«Мы с Сашей так давно знаем друг друга, что у нас чувство партнёрства доведено до высшей точки. Можно на нас посмотреть, и не придётся изобретать велосипед, как должна выглядеть дружба. И Хлебников как тонкий, чувствительный человек, за нами, конечно, наблюдал. И видел такие вещи, которые многие не замечают. Ему было важно, что мы такие — уже сросшиеся друг с другом… Думаю, в том числе и поэтому наши имена всплыли у Хлебникова в голове, когда возникла эта история», — объяснил актёр.

Впервые сериал «Шторм» был показан на платформе START 5 сентября 2019 года. С 10 марта проект можно будет увидеть в эфире ТНТ.