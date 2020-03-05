Шнуров в стихах оценил слова протоиерея о женском образовании

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Музыкант и политик Сергей Шнуров в стихах оценил слова протоиерея Дмитрия Смирнова о том, что девочкам не нужно школьное образование.

В новом стихотворении, опубликованном в Instagram, Шнуров в сатирической манере интерпретировал слова священнослужителя, которого назвал «попом-замполитом». 

«Пусть готовятся уже // К родам и до гроба. // Бабы будут замужем, // Ни к чему учёба!» — написал музыкант.

Далее Шнуров развил мысль Смирнова о роли женщины в семье.

«Точку зрения свою // Я не приукрашу. // Молоко пускай дают! // Для детей и в кашу!» — заключил Шнуров.

Как сообщает РИА Новости, в эфире радиостанции «Радонеж» священник отметил, что в школе девочка будет «учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям», а оставшись помогать дома, «она будет уже готовая мама» и «всё будет уметь».

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