Уильям Бойд напишет сценарий сериала о пожаре в Нотр-Даме

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Мини-сериал о пожаре в Нотр-Даме будет снят по сценарию Уильяма Бойда, который ранее работал над фильмами «Чаплин» и «Человек человеку», сообщает Variety.
Уильям Бойд напишет сценарий сериала о пожаре в Нотр-Даме
  • Reuters
  • © Philippe Wojazer

«Уильям Бойд — один из лучших рассказчиков, которые сейчас работают, и один из немногих, кто не боится в своих книгах и сценариях касаться сложных исторических тем», — заявил основатель Vendôme Pictures продюсер Филипп Руссле.

Сам Бойд отметил, что возможность описать события, произошедшие в апреле 2019 года, — это «одновременно и захватывающая задача, и отличный шанс передать ответы экспертов-криминалистов на некоторые вопросы, которые волновали людей в тот момент и волнуют до сих пор».

В сериале будет рассказано о причинах пожара, а также о мерах, которые пожарные и полиция принимали, чтобы спасти собор от полного разрушения.

Производством ленты на основе расследований The New York Times занимаются французские компании Vendôme и Pathé, а также британская Moonriver TV. Известно, что в съёмочном процессе будет участвовать продюсер Ксавьер Маршан, работавший с Бойдом над лентой «В июле 1916: Битва на Сомме».

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