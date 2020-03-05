«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области

«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье до 21:00 6 марта из-за ветра. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

АГН «Москва»

«Период предупреждения — до 21:00 6 марта», — говорится в сообщении. Отмечается, что возможны порывы ветра до 15 м/c. Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве в четверг, 5 марта, ожидается до +10 °C.