МЧС предупредило об ураганном ветре на Курилах

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Управление МЧС по Сахалинской области предупредило, что 5 марта Южные Курилы окажутся под воздействием циклона, который принесёт ураганный ветер до 33—35 м/с.
МЧС предупредило об ураганном ветре на Курилах
  • РИА Новости

«В четверг вечером на территории Южнокурильского района прогнозируются сильный снегопад, метель, порывы ветра составят 25—30 м/с, временами доходя до ураганного — 33—35 м/с», — цитирует ФАН региональное управление МЧС.

Отмечается, что силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ненастья, готовы к реагированию.

Управление МЧС по Сахалинской области рекомендует жителям Южных Курил не покидать без особой надобности свои населённые пункты, воздержаться от выездов на рыбалку и турпоходов, а также остерегаться обрыва проводов и падения деревьев.

Ранее Гидрометцентр России сообщал, что в Москве и Подмосковье с 21:00 4 марта до 21:00 6 марта 2020 года объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра. 

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в начале марта.

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