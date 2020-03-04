Режиссёр сериала «Патриот» рассказал о процессе съёмок

Режиссёр Николай Бурлак в беседе с RT рассказал, как проходили съёмки сериала «Патриот». Он подчеркнул, что в ходе съёмочного процесса могут возникать помехи, предусмотреть которые невозможно.

«Как можно быть готовыми к тому, что во время съёмок на балкон выйдут два алкаша и начнут материть всю съёмочную группу? Ничего не поделать — они на своей территории. Съёмки пришлось останавливать, чтобы не было брака со звуком. Надо либо ждать, либо идти на переговоры, либо задабривать их. Для этого нужно время, которого и так всегда не хватает», — заявил Бурлак.

По его словам, съёмки «Патриота» прошли без особых чрезвычайных происшествий, однако в магазине, где работа велась активнее всего, из-за короткого замыкания случился пожар. По этой причине декораторам пришлось «днями и ночами» чистить стены от копоти.

Режиссёр добавил, что дополнительные сложности у съёмочной группы возникли из-за холодного лета. По сюжету оно было тёплым, однако у актёров изо рта шёл пар. А в сцене, в которой героиня Анастасии Талызиной обливает героя Алексея Базанова пивом, за кадром стояли ассистенты с пледами, чтобы сразу после съёмки согреть актёров.

«Я не знаю, в чём сложность снимать правдивую комедию — такую, как «Патриот». Я это люблю, я это, как мне кажется, чувствую. Наверное, сложнее мне было бы снимать гротеск. «Патриот» — смешной и трогательный сериал. Для меня это идеальный синтез», — отметил постановщик.

Премьера сериала «Патриот» состоится 10 марта на ТНТ.