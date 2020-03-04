В Петербурге пройдёт концерт «Вивальди. Времена года»

В ДК Ленсовета в Санкт-Петербурге 20 марта пройдёт большой концерт «Вивальди. Времена года»

Как сообщают «Невские новости», в программе концерта — знаменитые произведения Вивальди, Моцарта, Чайковского и других композиторов в исполнении оркестра Olympic Orchestra.

Отмечается, что во время концерта на большом экране будут спроецированы картины на воде, которые на глазах зрителей будет создавать художник Ольга Каурова в технике эбру.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что 8 марта в кафедральном соборе святых Петра и Павла в Москве пройдёт концерт «От Вивальди до Гершвина».