В Петербурге пройдёт концерт «Вивальди. Времена года»
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Как сообщают «Невские новости», в программе концерта — знаменитые произведения Вивальди, Моцарта, Чайковского и других композиторов в исполнении оркестра Olympic Orchestra.
Отмечается, что во время концерта на большом экране будут спроецированы картины на воде, которые на глазах зрителей будет создавать художник Ольга Каурова в технике эбру.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что 8 марта в кафедральном соборе святых Петра и Павла в Москве пройдёт концерт «От Вивальди до Гершвина».