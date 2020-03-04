В Московском зоопарке родились птенцы пингвинов Гумбольдта

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В столичном зоопарке на свет появились пять птенцов пингвинов Гумбольдта.
В Московском зоопарке родились птенцы пингвинов Гумбольдта
  • ©mos.ru

Как сообщает сайт «Москва 24», этот вид занесён в Международную Красную книгу в категории «Уязвимый».

Портал мэра и правительства Москвы передаёт, что теперь в столице живёт самая многочисленная группа пингвинов этого вида, которая насчитывает 35 особей.

«Пока появившиеся на свет птенцы почти всё время проводят в норах, созданных из разновеликих камней в вольере. Родители по очереди приносят им рыбу. Иногда малыши выходят на поверхность и изучают окружающий их мир», — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. 

Она уточнила, что скоро птенцы начнут учиться плавать в бассейне вместе со взрослыми пингвинами.

Подросшие птицы отправятся в ведущие зоопарки России и других стран.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в Московском зоопарке появились на свет детёныши гривистых волков, занесённых в Международную Красную книгу. 

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