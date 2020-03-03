Манукян оценил выбор группы Little Big для участия в Евровидении-2020

Блогер Вадим Манукян прокомментировал решение отправить на Евровидение от России группу Little Big.

«С сожалением хочу сказать, что впервые не буду болеть за представителей России на Евровидении... Был же шанс отправить прекрасно поющего Александра Панайотова и показать, что у нас всё ещё есть собственный путь, что мы не сворачиваем с него в сторону. Но мы выбрали иное», — отметил он в беседе с ФАН.

Участие Little Big в Евровидении он назвал диверсией и добавил, что шансы на победу в этом году есть у представителей Греции, Германии и Франции.

Ранее певица Виктория Дайнеко в беседе с радио Sputnik также оценила решение об участии группы Little Big в Евровидении от России.