Манукян оценил выбор группы Little Big для участия в Евровидении-2020
- @littlebigbandofficial
«С сожалением хочу сказать, что впервые не буду болеть за представителей России на Евровидении... Был же шанс отправить прекрасно поющего Александра Панайотова и показать, что у нас всё ещё есть собственный путь, что мы не сворачиваем с него в сторону. Но мы выбрали иное», — отметил он в беседе с ФАН.
Участие Little Big в Евровидении он назвал диверсией и добавил, что шансы на победу в этом году есть у представителей Греции, Германии и Франции.
Ранее певица Виктория Дайнеко в беседе с радио Sputnik также оценила решение об участии группы Little Big в Евровидении от России.