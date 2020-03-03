Манукян оценил выбор группы Little Big для участия в Евровидении-2020

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Блогер Вадим Манукян прокомментировал решение отправить на Евровидение от России группу Little Big.
Манукян оценил выбор группы Little Big для участия в Евровидении-2020
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«С сожалением хочу сказать, что впервые не буду болеть за представителей России на Евровидении... Был же шанс отправить прекрасно поющего Александра Панайотова и показать, что у нас всё ещё есть собственный путь, что мы не сворачиваем с него в сторону. Но мы выбрали иное», — отметил он в беседе с ФАН.

Участие Little Big в Евровидении он назвал диверсией и добавил, что шансы на победу в этом году есть у представителей Греции, Германии и Франции.

Ранее певица Виктория Дайнеко в беседе с радио Sputnik также оценила решение об участии группы Little Big в Евровидении от России.

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