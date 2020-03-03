Александр Ф. Скляр оценил выбор группы Little Big для участия в Евровидении

Короткая ссылка
Лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр прокомментировал решение об участии группы Little Big в Евровидении от России.
Александр Ф. Скляр оценил выбор группы Little Big для участия в Евровидении
  • @littlebigbandofficial
  • Facebook

«Это отличный выбор! Мне один из клипов этой группы и сам их лидер очень симпатичны. По-моему, это чрезвычайно прикольный, очень талантливый парень. Это замечательный первый выбор за всё время существования Евровидения, на которые я обращал внимание, когда я полностью поддерживаю кандидатуру», — подчеркнул музыкант в беседе с НСН.

Он также пообещал лично посмотреть выступление.

Ранее Филипп Киркоров в беседе с телеканалом «360» также прокомментировал информацию об участии группы Little Big в Евровидении от России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить