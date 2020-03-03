Александр Ф. Скляр оценил выбор группы Little Big для участия в Евровидении

Лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр прокомментировал решение об участии группы Little Big в Евровидении от России.

«Это отличный выбор! Мне один из клипов этой группы и сам их лидер очень симпатичны. По-моему, это чрезвычайно прикольный, очень талантливый парень. Это замечательный первый выбор за всё время существования Евровидения, на которые я обращал внимание, когда я полностью поддерживаю кандидатуру», — подчеркнул музыкант в беседе с НСН.

Он также пообещал лично посмотреть выступление.

Ранее Филипп Киркоров в беседе с телеканалом «360» также прокомментировал информацию об участии группы Little Big в Евровидении от России.