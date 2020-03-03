«Кремлёвский балет» покажет спектакль «Корсар» 11 марта в Москве
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Об этом сообщают «Дни.ру».
Хореографом-постановщиком новой редакции на основе композиции Мариуса Петипа стал народный артист СССР Юрий Григорович.
Используется музыка французского композитора Адольфа Адана. Либретто создали Анри Сен-Жорж и Жозеф Мазилье по мотивам одноимённой поэмы Джорджа Байрона.
Балет идёт в сопровождении симфонического оркестра радио «Орфей».
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало о шоу «Новой оперы» и «Имперского русского балета».