«Кремлёвский балет» покажет спектакль «Корсар» 11 марта в Москве

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Театр «Кремлёвский балет» покажет спектакль «Корсар» 11 марта в Москве.
«Кремлёвский балет» покажет спектакль «Корсар» 11 марта в Москве
  • © Кремлевский балет
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Об этом сообщают «Дни.ру».

Хореографом-постановщиком новой редакции на основе композиции Мариуса Петипа стал народный артист СССР Юрий Григорович.

Используется музыка французского композитора Адольфа Адана. Либретто создали Анри Сен-Жорж и Жозеф Мазилье по мотивам одноимённой поэмы Джорджа Байрона.

Балет идёт в сопровождении симфонического оркестра радио «Орфей».

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало о шоу «Новой оперы» и «Имперского русского балета».

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