Усачёв оценил перемены в московском метро

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Поэт Андрей Усачёв рассказал о переменах в Московском метрополитене и об интересных историях в пути.
Усачёв оценил перемены в московском метро
  • ©mos.ru

В беседе с «Вечерней Москвой» он признался, что сюжеты некоторых его произведений были рождены в метро, а также отметил значительные перемены в подземке — в том числе новые составы и тематические вагоны.

«Несколько раз катался в вагоне «Магадан» с колымскими фотографиями, а у меня на Колыме есть друзья. Одно время на эскалаторах в метрополитене музыка звучала. Даже какой-то год мою песню «Откуда приходит Новый год?» перед зимними праздниками ставили», — отметил поэт.

По его мнению, метрополитен — очень вдохновляющее пространство, где можно многое придумать.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва сообщал, что московский транспорт будет бесплатным для женщин 8 марта.

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