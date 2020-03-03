Усачёв оценил перемены в московском метро

Поэт Андрей Усачёв рассказал о переменах в Московском метрополитене и об интересных историях в пути.

В беседе с «Вечерней Москвой» он признался, что сюжеты некоторых его произведений были рождены в метро, а также отметил значительные перемены в подземке — в том числе новые составы и тематические вагоны.

«Несколько раз катался в вагоне «Магадан» с колымскими фотографиями, а у меня на Колыме есть друзья. Одно время на эскалаторах в метрополитене музыка звучала. Даже какой-то год мою песню «Откуда приходит Новый год?» перед зимними праздниками ставили», — отметил поэт.

По его мнению, метрополитен — очень вдохновляющее пространство, где можно многое придумать.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва сообщал, что московский транспорт будет бесплатным для женщин 8 марта.