Спасатели предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Карелии

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Карелии в среду, 4 марта.

Об этом сообщает Karelinform.ru со ссылкой на региональное МЧС.

Ночью в отдельных районах ожидается небольшой, на юге местами умеренный снег, днём кое-где небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер в ночное время будет восточный, северо-восточный, 7—12 м/с, днём местами прогнозируются порывы до 15 м/с.

Возможны чрезвычайные ситуации в системах ЖКХ и электроснабжения, перебои с электричеством и обрывы линий электропередачи.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Nation News оценил перспективы погодных аномалий.