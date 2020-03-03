Спасатели предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Карелии

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Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Карелии в среду, 4 марта.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Карелии
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает Karelinform.ru со ссылкой на региональное МЧС.

Ночью в отдельных районах ожидается небольшой, на юге местами умеренный снег, днём кое-где небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер в ночное время будет восточный, северо-восточный, 7—12 м/с, днём местами прогнозируются порывы до 15 м/с.

Возможны чрезвычайные ситуации в системах ЖКХ и электроснабжения, перебои с электричеством и обрывы линий электропередачи.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Nation News оценил перспективы погодных аномалий.

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