В Пушкинском музее открылась посвящённая татуировкам выставка

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В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина открылась выставка, посвящённая истории искусства татуировки.
В Пушкинском музее открылась посвящённая татуировкам выставка
  • © Виктория Иванова
  • РИА Новости

Экспозиция, разработанная Музеем на набережной Бранли имени Жака Ширака в Париже, включает около 200 экспонатов со всего мира. В их числе — фотографии, скульптуры, живопись, графика и другие материалы. Кроме того, выставку дополнили экспонаты из российских музеев и частных коллекций. Все они рассказывают об этапах развития татуировки, её функциях и значении для истории культуры.

Как отмечают организаторы, история тату насчитывает более 3 тыс. лет. Первые примеры искусства татуировки появились уже в Древнем Египте. Это подтверждает один из экспонатов выставки — относящаяся к XIV веку до н. э. ложечка в форме девушки, на бёдрах которой изображена татуировка. Отдельные разделы экспозиции посвящены тату коренных народов Океании, а также феномену татуировки в Европе и Америке. Кроме того, в музее будут показаны фотографии Сергея Васильева с русскими криминальными татуировками.

В программу экспозиции вошли и работы современных тату-мастеров, изображённые на силиконовых слепках с тел реальных людей. Среди авторов представленных проектов — Филип Лю, Хенк Шиффмахер, Джек Руди, Гай Атчисон, Алекс Бинни и другие.

В рамках выставки пройдёт ряд образовательных мероприятий. Один из самых известных голландских тату-художников Хенк Шиффмахер расскажет о своём творческом пути и работе со звёздами, а русский татуировщик Дмитрий Бабахин проведёт лекцию об эволюции и разнообразии полинезийской татуировки. Кроме того, гостей ждут несколько встреч с кураторами выставки, дискуссии и широкая инклюзивная программа.

Ранее выставку показали Музей на набережной Бранли имени Жака Ширака в Париже, Королевский музей Онтарио, Филдовский музей естественной истории в Чикаго, Музей естественной истории Лос-Анджелеса, Музей изящных искусств Гаосюна. Московская экспозиция завершится 31 мая.

Как ранее сообщал телеканал «360», в музее «Новый Иерусалим» открылась экспозиция «Боевые топоры Подмосковья».

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