В Приморье объявили штормовое предупреждение

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В Приморском крае объявили штормовое предупреждение.
В Приморье объявили штормовое предупреждение
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

Такое решение принято в связи со снегопадом, который должен начаться во второй половине ночи 4 марта на юго-западе, а днём 4 марта и в первой половине ночи 5 марта — в южной части региона.

Циклон ожидается и во Владивостоке. Снег начнётся ночью и к утру будет усиливаться. Днём прогнозируется снег, временами сильный, с порывистым северным ветром, метель, гололёд.

Ситуация на дорогах осложнится из-за заносов, снежного наката и гололедицы.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Nation News оценил перспективы погодных аномалий.

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