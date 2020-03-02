В «Новом Иерусалиме» открылась выставка «Боевые топоры Подмосковья»
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Как сообщает телеканал «360», на выставке представлены редкие археологические артефакты из коллекций музея и Института археологии РАН, которые были обнаружены в Московской области.
Среди экспонатов более 100 предметов из Истринского (Трусовского) и Ханевского некрополей фатьяновской археологической культуры бронзового века.
По мнению исследователей, фатьяновские племена были предками славян, балтов и германцев. Они были первыми на территории современной Европейской России, кто разводил скот, освоил подсечно-огневое земледелие и металлургию меди и бронзы. Фатьяновцы изготавливали орудия труда, украшения, одежду, строили жилища и лодки.
Выставка продлится до 22 марта 2020 года.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что на ВДНХ с 5 по 8 марта пройдёт выставка «Лучшие украшения России».