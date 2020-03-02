Синоптик рассказала о погоде в Крыму в начале весны

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Руководитель крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала о погоде в Крыму в первую неделю весны.
Синоптик рассказала о погоде в Крыму в начале весны
  • © Сергей Мальгавко
  • РИА Новости

По её словам, в первую неделю марта жителей Крыма ждёт по-настоящему весенняя погода. 

«Дневные температуры высокие: +18… +23 °С днём. В степных и предгорных районах прохладнее: +12… +17 °С. Ночные температуры также будут положительные: от +4 до +9 °С. В ближайшие дни без осадков, однако в пятницу, субботу и воскресенье могут пойти небольшие дожди. Температура воздуха незначительно понизится и будет от +14 до +17 °С», — отметила она в беседе с РИА Новости Крым.

Она добавила, что на следующей неделе ожидается похолодание, над полуостровом пройдёт холодный фронтальный раздел.

Ранее, как сообщало URA.RU, метеорологи рассказали о погоде на Урале весной.

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