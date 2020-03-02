На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка

На Камчатке зафиксировали извержение вулкана Ключевская сопка.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По словам учёных, произошёл парогазовый выброс с небольшим содержанием пепла. Высота составила около 6 км.

«С учётом направления ветра шлейф распространяется в западном направлении от вулкана», — отмечается в сообщении.

Выпадения пепла в населённом пункте Козыревск, расположенном на пути шлейфа, не зафиксировано.

Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии (4750 м).

Ранее сообщалось, что на вулкане Эбеко, который расположен на острове Парамушир на Курилах, произошёл пепловый выброс.