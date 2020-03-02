На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка
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- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
По словам учёных, произошёл парогазовый выброс с небольшим содержанием пепла. Высота составила около 6 км.
«С учётом направления ветра шлейф распространяется в западном направлении от вулкана», — отмечается в сообщении.
Выпадения пепла в населённом пункте Козыревск, расположенном на пути шлейфа, не зафиксировано.
Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии (4750 м).
Ранее сообщалось, что на вулкане Эбеко, который расположен на острове Парамушир на Курилах, произошёл пепловый выброс.