Организаторы рассказали о гостях кинофестиваля «Дух огня»

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Фестиваль кинодебютов «Дух огня» пройдёт в Ханты-Мансийске 5—9 марта.
Организаторы рассказали о гостях кинофестиваля «Дух огня»
  • ©Victor Dmitriev
  • globallookpress.com

Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-центр фестиваля, на кинофорум в качестве гостей и членов жюри прилетят известные российские актёры и режиссёры.

«Среди них — Леонид Ярмольник, Ирина Розанова, Евгения Брик, Нигина Сайфуллаева и ряд других имён», — отметили в пресс-центре.

«На этой неделе подтвердить своё участие могут ещё ряд кинодеятелей», — добавила исполнительный директор фестиваля Лариса Журавлёва.

Отмечается, что главной темой кинофорума в этом году станут семейные ценности.

В программу фестиваля вошли российские фильмы, а также работы режиссёров из Колумбии, Португалии, Франции, Испании, Швейцарии, Грузии.

Ранее НСН сообщала, что международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» откроется 5 марта в Ханты-Мансийске.

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