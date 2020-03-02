Вильфанд дал прогноз о наступлении рекордного для марта тепла

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в столичном регионе температура может достигнуть двухзначных положительных значений.

Как отметил синоптик в беседе с «Российской газетой», в первой половине недели температура окажется на 6—8 °С выше нормы.

По его словам, в начале недели днём будет облачно, температура может подняться до +11 °С, возможны небольшие дожди.

В середине недели осадки прекратятся.

8 марта, по предварительным расчётам, столбики термометров покажут +5...+11 °С.

«Теория запрещает нам прогнозировать погоду больше чем на две недели вперёд... Более долгосрочные прогнозы редко оправдываются. Либо надо обладать сверхъестественными знаниями», — уточнил Вильфанд.

Ранее Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в начале марта.

В Москве в понедельник, 2 марта, ожидается до +6 °С, сообщили в Гидрометцентре России.