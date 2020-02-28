Петербург и Калининград попали в список лучших туристических направлений 2020 года

Четыре российских города попали в список лучших туристических направлений Европы и мира 2020 года.

Об этом сообщает ОТР со ссылкой на данные сервиса TripAdvisor.

В рейтинге представлены Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и Москва.

Всего в перечень попали города, курорты и острова 18 стран. Москва, например, попала в список самых модных направлений мира, а Калининград оказался в категории самых развивающихся направлений для путешествий.

Ранее, как сообщал Nation News, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о самых популярных направлениях весной 2020 года среди российских туристов.