Петербург и Калининград попали в список лучших туристических направлений 2020 года
- © Zamir Usmanov/Russian Look
- globallookpress.com
Об этом сообщает ОТР со ссылкой на данные сервиса TripAdvisor.
В рейтинге представлены Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и Москва.
Всего в перечень попали города, курорты и острова 18 стран. Москва, например, попала в список самых модных направлений мира, а Калининград оказался в категории самых развивающихся направлений для путешествий.
Ранее, как сообщал Nation News, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о самых популярных направлениях весной 2020 года среди российских туристов.